"Рассадник заразы на кухне". В Роспотребнадзоре напомнили об опасности губок для посуды

Обычная кухонная губка содержит на себе огромное количество бактерий, которые могут быть опасны для человека. О том, как обезопасить себя, рассказала глава отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

— Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне, — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

Раева добавила, что поролоновые средства для мытья практически невозможно продезинфицировать. Кроме того, она напомнила о необходимости менять губку хотя бы раз в неделю и завести разные изделия для мытья посуды, овощей и раковины.

Специалист подчеркнула, что на кухне в одном месте человек промывает и корнеплоды с землёй, и мясо, в котором могут присутствовать болезнетворные бактерии и гельминты. Раева посоветовала пользоваться синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно ошпарить кипятком, или кухонной ветошью, которую следует постирать в конце дня.