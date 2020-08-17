В правительстве Лайфу рассказали о состоянии журналистов, у которых заподозрили коронавирус

Журналисты премьерского пула, у которых заподозрили коронавирусную инфекцию, а также контактировавшие с ними коллеги чувствуют себя хорошо. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе правительства.
Стали известны сроки начала третьего этапа исследований российской вакцины против коронавирусаПривлечь к нему планируют десятки тысяч человек.
Представители прессы сопровождали премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток. В понедельник специальным бортом МЧС и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора их планируют вернуть в Москву.
Ранее сообщалось, что в России выпустили первую партию вакцины от коронавируса.