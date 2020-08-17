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В правительстве Лайфу рассказали о состоянии журналистов, у которых заподозрили коронавирус

В понедельник их планируют вернуть в Москву из поездки на Дальний Восток.

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Фото © Pixabay

Журналисты премьерского пула, у которых заподозрили коронавирусную инфекцию, а также контактировавшие с ними коллеги чувствуют себя хорошо. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе правительства.

Стали известны сроки начала третьего этапа исследований российской вакцины против коронавируса

Привлечь к нему планируют десятки тысяч человек.

Представители прессы сопровождали премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток. В понедельник специальным бортом МЧС и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора их планируют вернуть в Москву.

Ранее сообщалось, что в России выпустили первую партию вакцины от коронавируса.

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