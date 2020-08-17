В Москве от коронавируса вылечилось ещё 819 человек

В Москве выздоровело от коронавируса ещё 819 пациентов. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 962, — рассказала вице-мэр.

На прошлой неделе в России зарегистрировали вакцину от коронавируса под названием "Спутник V". Первую партию препарата ранее выпустили в центре имени Н.Ф. Гамалеи.