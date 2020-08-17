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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 819 человек

Число жителей города, победивших болезнь, приближается к 200 тысячам человек.

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Фото © ЕРА / ТАСС

В Москве выздоровело от коронавируса ещё 819 пациентов. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 962, — рассказала вице-мэр.

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