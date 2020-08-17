Российских учителей обяжут носить маски

В новом учебном году российских учителей на работе ждёт обязательный масочный режим, сообщают в Минпросвещения России. Как полагают в министерстве, это поможет снизить риск заражения коронавирусом в школах страны. А вот детям носить маски будет необязательно.
— Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить, — рассказали ТАСС на горячей линии министерства.
Мода в условиях пандемии. Названа лучшая ткань для защиты от коронавирусаИз неё, к примеру, производят медицинские халаты.
В случае несоблюдения нового правила учителями родители смогут обратиться в администрацию школы.
Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве отмечали, что вакцина формирует длительный иммунитет. Педагоги — среди тех, кто будет получать её первыми.