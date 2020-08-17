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Российских учителей обяжут носить маски

На школьников новое правило Минпросвещения не распространится.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

В новом учебном году российских учителей на работе ждёт обязательный масочный режим, сообщают в Минпросвещения России. Как полагают в министерстве, это поможет снизить риск заражения коронавирусом в школах страны. А вот детям носить маски будет необязательно.

Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить, — рассказали ТАСС на горячей линии министерства.

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Из неё, к примеру, производят медицинские халаты.

В случае несоблюдения нового правила учителями родители смогут обратиться в администрацию школы.

Напомним, президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве отмечали, что вакцина формирует длительный иммунитет. Педагоги — среди тех, кто будет получать её первыми.

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