Грабёж, стрельба, штрафы. Лайф узнал о москвиче, застрелившем рабочего за царапину на машине

Водитель, который минувшей ночью из-за царапины на машине убил рабочего в Москве и ранил из пистолета второго, — 45-летний Адлан Г. Как сообщил Лайфу источник, подозреваемый скрылся на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 и объявлен в розыск.

Г. уже оказывался героем публикаций в СМИ отнюдь не за добрые поступки. В августе 2013 года он избил повара столичного ресторана "Львиное сердце", а затем открыл у заведения стрельбу. Тогда он получил пять месяцев по статье "Хулиганство". А спустя всего месяц, в сентябре 2013 года, его приговорили к трём годам за грабёж.

По словам источника Лайфа, за Адланом числятся семь автомобильных штрафов на общую сумму семь тысяч рублей за 2016–2017 годы.