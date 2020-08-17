Грабёж, стрельба, штрафы. Лайф узнал о москвиче, застрелившем рабочего за царапину на машине

Водитель, который минувшей ночью из-за царапины на машине убил рабочего в Москве и ранил из пистолета второго, — 45-летний Адлан Г. Как сообщил Лайфу источник, подозреваемый скрылся на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 и объявлен в розыск.
Г. уже оказывался героем публикаций в СМИ отнюдь не за добрые поступки. В августе 2013 года он избил повара столичного ресторана "Львиное сердце", а затем открыл у заведения стрельбу. Тогда он получил пять месяцев по статье "Хулиганство". А спустя всего месяц, в сентябре 2013 года, его приговорили к трём годам за грабёж.
По словам источника Лайфа, за Адланом числятся семь автомобильных штрафов на общую сумму семь тысяч рублей за 2016–2017 годы.
Отец с 10-летним сыном пострадали в конфликте со стрельбой на юго-востоке МосквыОбстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл минувшей ночью на улице Академика Анохина в Москве. Автовладелец обвинил бригаду рабочих в том, что они поцарапали его машину во время укладки бордюрного камня, и открыл по ним огонь. Один мужчина умер на месте, ещё один госпитализирован с огнестрельным ранением бедра. Остальные трое рабочих не пострадали.