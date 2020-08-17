Бывший чиновник выпал из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге из окна многоэтажки выпал мужчина. Тело было обнаружено у дома по адресу Бутлерова, 42, сегодня примерно в пять часов утра. Как стало известно Лайфу, при умершем нашли документы на имя Валентина Верещаки.

По предварительным данным, он выпал из окна одного из верхних этажей и скончался от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также осматривают квартиру мужчины.

Верещака занимал пост главы аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова. Он также работал в Министерстве по налогам и сборам, Федеральной налоговой службе и Министерстве обороны. После 2018-го на государственных постах не числился.