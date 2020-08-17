В машине военного атташе России в Нидерландах нашли "жучок"

Москва выразила протест временной поверенной в делах Нидерландов в РФ Доминик Баккер-Кюлинг в связи со шпионажем в Амстердаме за российским военным атташе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.
— 17 августа в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Д. Баккер-Кюлинг. Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах, — уточнили в ведомстве.
В министерстве указали голландскому дипломату на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных действий и напомнили, что слежка идёт вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. МИД также предупредил Баккер-Кюлинг о том, что такие шаги усложняют и без того непростые отношения Москвы и Амстердама.
В Москве бывшего украинского футболиста обвинили в шпионажеКак выяснилось, экс-спортсмен находится под стражей ещё с прошлого года.
Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. При этом гособвинение просило для него 18 лет колонии.