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Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы пораньше

Но Верховный суд поставил одно условие.

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Фото © Unsplash

Россиянам можно покидать рабочее место в день рождения раньше, но при условии, что в организации существует такая традиция. Так постановил Верховный суд после рассмотрения жалобы бывшей сотрудницы компании "Волгофарм".

По словам женщины, в организации была традиция: именинника отпускали раньше. В свой день рождения она так и поступила, предупредив об этом руководителя. Но, как оказалось позже, такая традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка компании, поэтому после проверки женщину уволили за прогул. Ей пришлось обратиться в суд с требованием о восстановлении на рабочем месте и выплате компенсации.

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Стефани не раз приходилось менять работу из-за внешности, и в конце концов ей это надоело.

Сначала суд частично удовлетворил жалобу женщины, однако позже изменил своё решение. После этого она была вынуждена обратиться в Верховный суд. Там отказались признавать, что пострадавшая ушла с работы без уважительной причины. Теперь дело пересмотрят.

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