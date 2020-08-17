Частный самолёт, фейерверк и море. Нюша неожиданно для себя отметила 30-летие в Турции

Певица Нюша неожиданно для себя оказалась на турецком курорте Белек на своё 30-летие. Звезде на день рождения устроил роскошный сюрприз супруг Игорь Сивов. Он отвёз жену и её друзей в Турцию на частном самолёте.
Видео © Instagram / lopyrevavika
Празднование юбилея началось в пятизвёздочном отеле курорта Белек, где компании накрыли шикарный стол. Как пишет портал "Дни.ру", затем она переместилась на побережье Средиземного моря и наблюдала за красочным фейерверком в честь именинницы.
Нюша поддержала флешмоб, не подозревая, насколько её любимое фото в бикини будет не к местуСудя по снимку, популярная певица не совсем поняла значение движения, к которому она присоединилась.
Ранее певица решила разбавить совместные фото с мужем и дочкой очередным знойным кадром, для которого надела пикантное боди.