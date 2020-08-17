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Частный самолёт, фейерверк и море. Нюша неожиданно для себя отметила 30-летие в Турции

Празднование юбилея началось в пятизвёздочном отеле в Белеке.

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Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Певица Нюша неожиданно для себя оказалась на турецком курорте Белек на своё 30-летие. Звезде на день рождения устроил роскошный сюрприз супруг Игорь Сивов. Он отвёз жену и её друзей в Турцию на частном самолёте.

Видео © Instagram / lopyrevavika

Празднование юбилея началось в пятизвёздочном отеле курорта Белек, где компании накрыли шикарный стол. Как пишет портал "Дни.ру", затем она переместилась на побережье Средиземного моря и наблюдала за красочным фейерверком в честь именинницы.

Нюша поддержала флешмоб, не подозревая, насколько её любимое фото в бикини будет не к месту

Судя по снимку, популярная певица не совсем поняла значение движения, к которому она присоединилась.

Ранее певица решила разбавить совместные фото с мужем и дочкой очередным знойным кадром, для которого надела пикантное боди.

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