В России признали экстремистским движение АУЕ

Верховный суд России признал молодёжное движение АУЕ*, которое расшифровывается иногда как "арестантское уголовное единство", экстремистской организацией. По требованию Генпрокуратуры РФ, деятельность движения запрещена на территории страны. Теперь при любом упоминании его в СМИ нужно об этом сообщать.

— В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодёжным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки, — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в деятельность движения активно вовлекались дети, подростки и молодые люди, чья психика была подвержена деструктивному воздействию. При этом само направление деятельности экстремистского движения создавало угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству.

— Запрет деятельности АУЕ позволит эффективно пресекать преступную деятельность его участников, защитить интересы подрастающего поколения, способствовать оздоровлению общества и обеспечить безопасность государства, — добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщал Лайф, в прошлом году эксперты насчитали в России более одного миллиона поклонников криминальной субкультуры АУЕ.