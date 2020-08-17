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Глава Пермского края обратился к Путину с просьбой помочь региону в реконструкции моста через Каму

Пропускная способность нынешнего сооружения небольшая, из-за чего возникают пробки.

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Фото © Пресс-служба Кремля

На встрече в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание главы государства на проблемы с центральным мостом через Каму. Он попросил президента включить проект модернизации моста в черте города Перми в план развития магистральной инфраструктуры.

Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы, сказал Махонин.

Как уточнил врио губернатора, концепция моста уже есть. Сроки финансирования назначены на 2025–2026 годы, что вызвано необходимостью проведения работ по проектированию объекта.

Опубликовано видео с первого моста, связывающего Россию и Китай

Его открытие было назначено на май, но из-за коронавируса дату перенесли.

Как сообщал Лайф, в конце прошлого года президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в районе Якутска.

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