Глава Пермского края обратился к Путину с просьбой помочь региону в реконструкции моста через Каму

На встрече в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание главы государства на проблемы с центральным мостом через Каму. Он попросил президента включить проект модернизации моста в черте города Перми в план развития магистральной инфраструктуры.

— Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы, — сказал Махонин.

Как уточнил врио губернатора, концепция моста уже есть. Сроки финансирования назначены на 2025–2026 годы, что вызвано необходимостью проведения работ по проектированию объекта.