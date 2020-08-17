"Ни шага назад". Шахтёры "Беларуськалия" объявили о забастовке

В Солигорске жители вышли на очередной митинг, основной темой стала забастовка шахтёров предприятия "Беларуськалий". Рабочие намерены уведомить власти о приостановке деятельности шахт, сообщает Tut.by.
— Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об остановке на бессрочную забастовку, — заявил со сцены на центральной площади города один из сотрудников предприятия.
Собравшиеся встретили такое заявление одобрительными криками.
Работники крупнейшего НПЗ Белоруссии потребовали отставки ЛукашенкоСотрудники "Нафтана" призвали руководство страны остановить насилие над протестующими и освободить задержанных.
Шахтёры озвучили основные требования к властям. Среди них признание итогов выборов недействительными и проведение новых, привлечение к ответственности президента Александра Лукашенко и главы Избиркома Лидии Ермошиной, освобождение всех задержанных на акциях протеста и политических заключённых. Кроме того, было заявлено о недопустимости административного и уголовного преследования бастующих.
Сотрудники "Беларуськалия" подчеркнули, что будут выходить на рабочие места, но трудиться не будут. Кроме того, обсуждалась и то, что в Солигорск утром прибыли высокие чины администрации: премьер-министр Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин. Ожидалось, что они выступят перед народом, однако к вечеру должностные лица покинули город.
Митинги в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Граждане республики выступают против официальных результатов президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, однако белорусская оппозиция, Европарламент и США отказались признать его победу.