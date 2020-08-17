"Ни шага назад". Шахтёры "Беларуськалия" объявили о забастовке

В Солигорске жители вышли на очередной митинг, основной темой стала забастовка шахтёров предприятия "Беларуськалий". Рабочие намерены уведомить власти о приостановке деятельности шахт, сообщает Tut.by.

— Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об остановке на бессрочную забастовку, — заявил со сцены на центральной площади города один из сотрудников предприятия.

Собравшиеся встретили такое заявление одобрительными криками.

Шахтёры озвучили основные требования к властям. Среди них признание итогов выборов недействительными и проведение новых, привлечение к ответственности президента Александра Лукашенко и главы Избиркома Лидии Ермошиной, освобождение всех задержанных на акциях протеста и политических заключённых. Кроме того, было заявлено о недопустимости административного и уголовного преследования бастующих.

Сотрудники "Беларуськалия" подчеркнули, что будут выходить на рабочие места, но трудиться не будут. Кроме того, обсуждалась и то, что в Солигорск утром прибыли высокие чины администрации: премьер-министр Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин. Ожидалось, что они выступят перед народом, однако к вечеру должностные лица покинули город.