Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии. Он назвал её ужасной

Американский лидер Дональд Трамп впервые высказался по поводу ситуации в Белоруссии и назвал происходящее в республике ужасным. Об этом сообщает агентство "Рейтер".
Трамп заверил, что в Соединённых Штатах активно следят за происходящим в Белоруссии.
Новый поворот. Что пишут западные СМИ про реакцию Москвы на протесты в БелоруссииДоцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как в иностранной прессе отреагировали на белорусские протесты и вступление в игру России.
Протесты в Белоруссии, вызванные официальными результатами президентских выборов, продолжаются уже девятый день. Граждане страны объявили национальную забастовку — на работу отказываются выходить рабочие крупнейших заводов, а также сотрудники некоторых телеканалов.
Ранее Лайф сообщал, что в Европарламенте отказались признавать итоги выборов в республике и призвали вновь избранного президента Александра Лукашенко провести "новые, свободные выборы". Сам Лукашенко заявил, что этого не произойдёт, пока его не убьют.