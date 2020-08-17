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Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии. Он назвал её ужасной

Президент США отметил, что там внимательно следят за происходящим в республике.

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Фото © АР / ТАСС

Американский лидер Дональд Трамп впервые высказался по поводу ситуации в Белоруссии и назвал происходящее в республике ужасным. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

Трамп заверил, что в Соединённых Штатах активно следят за происходящим в Белоруссии.

Новый поворот. Что пишут западные СМИ про реакцию Москвы на протесты в Белоруссии

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как в иностранной прессе отреагировали на белорусские протесты и вступление в игру России.

Протесты в Белоруссии, вызванные официальными результатами президентских выборов, продолжаются уже девятый день. Граждане страны объявили национальную забастовку — на работу отказываются выходить рабочие крупнейших заводов, а также сотрудники некоторых телеканалов.

Ранее Лайф сообщал, что в Европарламенте отказались признавать итоги выборов в республике и призвали вновь избранного президента Александра Лукашенко провести "новые, свободные выборы". Сам Лукашенко заявил, что этого не произойдёт, пока его не убьют.

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