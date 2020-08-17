Россияне начали массово отменять туры в Белоруссию

Россияне стали аннулировать уже купленные туры в Белоруссию на фоне масштабных акций протеста в этой стране. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
— Многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров, — рассказала она.
Ломидзе отметила, что россияне раньше выбирали Белоруссию в том числе из-за таких плюсов, как отсутствие языкового барьера и высокий уровень безопасности в стране. Однако сейчас обстановка там вызывает опасения.
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