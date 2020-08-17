Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовку

"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочими В понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".