Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовку

Протестное движение в Белоруссии всё больше становится всенародным. Через неделю после объявления результатов выборов президента к протестам присоединилось более ста предприятий.
Вот только признавать всеобщую забастовку Александр Лукашенко почему-то не торопится и считает, что не работает лишь несколько сотен человек и на режиме предприятий это никак не сказывается.
От Майдана до #жывебеларусь. К чему приводят протесты, подобные белорусскимДля Александра Лукашенко беспорядки, происходящие уже несколько дней по всей стране, не в новинку, с прошлыми он справился. Правда, это был единственный случай на всём постсоветском пространстве.
Последней, кто объявил о забастовке, стала государственная белорусская телерадиокомпания "Беларусь 1". Они потребовали отменить не только результаты выборов, но и запретить цензуру в СМИ.
Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию с забастовками на заводах, Александр Лукашенко даже поехал на Минский завод колёсных тягачей, где его многие освистали.
"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочимиВ понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".
Самое страшное для белорусской экономики — это то, что встали самые крупные заводы страны. Их общий оборот в год оценивается в несколько миллиардов евро. Вот лишь главные из них: