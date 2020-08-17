"Я хочу поговорить". Лукашенко рассказал о звонке Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы обсудить напряжённую политическую ситуацию в стране. Об этом он рассказал сегодня во время встречи с рабочими Минского завода колёсных тягачей. Отрывок встречи показал телеканал "Беларусь 1".

— Я знаю, кого они (оппозиция. — Прим. ред.) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". [Президент Литвы Гитанас] Науседа там и прочие, — поделился глава государства.

Ранее Ангела Меркель говорила о желании обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Она связалась с президентом Литвы, которого поблагодарила за помощь, оказанную Светлане Тихановской. По информации официального сайта Гитанаса Науседы, лидеры двух государств обсудили введение санкций против республики и возможность спонсирования белорусского "гражданского общества".