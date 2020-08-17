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Зомбоящик. Программа передач белорусского телевидения на завтра

Сотрудники Белтелерадиокомпании в понедельник присоединились к общенациональной забастовке, требуя отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключённых. Лайф изучил, как ситуация в стране отразилась на сетке вещания. Спойлер: никак.

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Фото © Pixabay

Белтелерадиокомпания — это семь телеканалов, пять радиостанций, пять областных телерадиокомпаний. Рассказываем, что увидят на экранах зрители главного медиахолдинга страны во вторник, 18 августа.

"Беларусь 1"

06:00–9:00 "Доброе утро, Беларусь!" (развлекательное утреннее шоу как у всех. Гости, рецепты, гороскопы, интервью)

07:00, 08:00 и 09:00 Новости

07:05 Новости экономики

07:10 и 08:10 "Зона Х" (16+) (обзор криминальной хроники)

09:10 "След" (российский криминальный телесериал, рассказывающий о сотрудниках вымышленной спецслужбы)

10:45 "День в большом городе" (заявлена как "программа для женщин и о женщинах")

11:45 Мелодрама "Ангелина" (российская мыльная опера с Марией Куликовой про народную целительницу, которой не везёт в любви)

12:10, 13:00 Новости

14:00 "Здорово здоровым быть!" (белорусский ответ Елене Малышевой и доктору Мясникову)

14:45 "Отчий берег" (российская военная драма)

15:00 Новости

15:15 Новости региона

15:25 "Отчий берег"

17:00 Новости

17:05 "Белорусское времечко" (заявлена как ежедневная информационно-аналитическая программа в жанре народных новостей)

18:00 Новости региона

18:15 "Зона Х"


19:00 Новости

19:20 И снова "Ангелина"

21:00 "Панорама" (итоги информационной картины дня страны и мира)

21:50 "След"

00:35 "Сфера интересов" (программа об экономике)

00:55 "Зона Х"

01:20 День спорта

01:45 Перерыв в вещании

Забастовка телевизионщиков в Минске — видео с коптера

Лайф в очередной раз предлагает оценить размах акций протеста в белорусской столице с высоты птичьего полёта.

"Беларусь 2"

07:00 "Включайся!" Утреннее шоу (12+)

09:00 "Телебарометр" (о погоде и климате)

09:05 "Понять. Простить" (доку-драмма с комментариями психологов)

09:35 "Семейные истории" (примерно то же самое)

10:10 "Экстрасенсы-детективы".

11:05 Детективный сериал "Ланцет" (16+)

13:00 "Анатомия страсти" (16+) (американский телесериал Шонды Раймс)

13:45 "Верю не верю" (тревел-шоу)

14:35 "Стич!" (мультфильм)

15:20 "Кто я?" (игра-угадайка с прохожими)

15:40 "ПИН_КОД" (интерактивный молодёжный проект)

16:25 "Не родись красивой" (тот самый сериал про Катю Пушкарёву)

17:10 "Богиня шопинга" (16+) (фешен-шоу)

18:05 "Телебарометр"

18:10 Детективный сериал "Ланцет"

20:05 "Понять. Простить"

20:40 "Семейные истории"

21:10 "Спортлото 6 из 49"

21:15 "Меняю жену" (реалити-шоу)

23:00 "Экстрасенсы-детективы"

00:05 "Анатомия страсти"

Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовку

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

"Беларусь 3"

Этот телеканал вещает на белорусском языке, поэтому программа передач будет на нём же

07:00 "Дабраранак" (Ну, "Доброе утро", понятно же)

07:35 "Беларуская кухня". Фаршыраваныя яйкі (Белорусская кухня. Название блюда попробуйте перевести самостоятельно).

08:05 Навіны культуры

08:25 "Гэты дзень" ("Этот день" по-другому)

08:30 "Штрафбат" (сериал)

10:25 "Апошні дзень" ("Последний день", иначе говоря. Чем отличается от "Гэты дзень", узнаем завтра)

11:05 "Майстры і куміры"

12:00 Навіны культуры

12:20 "Гэты дзень"

12:25 "Беларуская кухня" и её фаршыраваныя яйкі

12:55 "Прымадонна". Лепшыя песні Алы Пугачовай

14:05 "Заўтра была вайна" (советский фильм по одноимённой повести Бориса Васильева)

15:30 "Партызаны"

16:00 "БССР. Невядомая гісторыя"

16:25 "Катоўскі" (сериал "Котовский" с Владиславом Галкиным)

17:15 "Артэфакты"

17:40 "Штрафбат"

19:30 "Ваша лато" (теле-лото)

20:00 "Суразмоўцы" (программа-интервью)

20:20 Навіны культуры

20:40 "Калыханка" (детская вечерняя телепередача)

21:05 "Заўтра была вайна"

22:50 "Катоўскі"

Новый поворот. Что пишут западные СМИ про реакцию Москвы на протесты в Белоруссии

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как в иностранной прессе отреагировали на белорусские протесты и вступление в игру России.

"Беларусь 3" (спортивный)

07:00 "Азбука спорта"

07:10 "Тренировочный день"

07:40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала

09:35 "На грани фола". Футбольное обозрение

10:35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала

12:30 Хоккей на траве. Кубок Беларуси. Женщины

13:55 Киберспорт. Автоспорт. W-серия

15:15 Хоккей на траве. Кубок Беларуси. Женщины

16:45 Спорт-микс

16:55 Хоккей. Кубок Беларуси. Групповой этап. "Металлург" (Жлобин) – "Авиатор" (Барановичи)

18:55 Теннис. WTA. Палермо. Финал

21:00 Вот это спорт!

21:15 Спорт-кадр

21:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. "Шахтёр" (Украина) – "Базель" (Швейцария). Прямая трансляция. В перерыве — "Спортцентр"

23:55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. Дневник

00:25 Перерыв в вещании

"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочими

В понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".

"Беларусь 24"

04:50 "Панорама"

05:40 "Понятная политика" (12+)

06:00–09:00 "Доброе утро, Беларусь!"

07:00 Новости

07:05 Новости экономики

07:10 "Зона Х" (знакомая нам по телеканалу "Беларусь 1")

09:10 "Арена"

09:30 "Города Беларуси"

10:00 "На вышынi" (истории о талантливой молодёжи)

10:25 "Понять и обезвредить" (психошоу)

11:00 "Поколение.by" (программа для школьников)

11:25 "Белорусская кухня"

12:00 Новости

12:25 "Terra incognita. Беларусь неизвестная" (12+)

13:00 Новости

13:05 "Врачебные тайны"

13:30 Взгляд на Беларусь (12+)

14:00 "Смысл жизни"

14:30 "Копейка в копейку"

15:00 Новости

15:15 Новости региона

15:25 "Маргарита Назарова" (биографическая мелодрама)

И всё сначала

16:30 Города Беларуси

17:00 Новости

17:05 Тайны Беларуси

18:00 Новости региона

18:15 Спорт-микс

18:30 Понять и обезвредить

19:00 Новости

19:15 На вышынi

19:35 Смысл жизни

20:10 Архiтэктура Беларусi

20:25 24 вопроса

21:00 Панорама

21:45 "Маргарита Назарова".

И снова

23:05 Взгляд на Беларусь)

23:40 Сфера интересов (

00:00 Спорт-кадр

00:35 Врачебные тайны

01:05 Спорт-микс

01:20 Белорусская кухня

01:55 Понять и обезвредить

03:15 24 вопроса

03:45 Копейка в копейку

04:15 Смысл жизни

"НТВ-Беларусь"

06:05 "Астропрогноз".

06:15 Спорт-микс.

06:20 "Города Беларуси".

07:00 Сегодня. Главное.

07:10 "Здоровье".

08:00 Сегодня.

08:25 Сериал "Мухтар. Новый след". (16+).

09:25 Боевик "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

10:00 Сегодня.

10:25 Боевик "Морские дьяволы. Смерч". (16+).

13:00 Сегодня.

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

13:55 Остросюжетный сериал "Лесник. Своя земля". (16+).

16:00 Сегодня.

16:25 Сегодня. Главное.

16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

17:00 "ДНК". (16+).

18:05 Остросюжетный сериал "Ментовские войны". (16+).

19:00 Сегодня.

19:35 Сегодня. Главное.

19:50 Детектив "Пес". (16+).

20:55 Премьера. Детектив "Алекс Лютый". (16+).

21:55 Сегодня. Главное.

22:05 Сериал "Икорный барон". (16+).

23:00 Сегодня. Главное.

23:10 "Последние 24 часа". (16+).

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