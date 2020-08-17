Зомбоящик. Программа передач белорусского телевидения на завтра

Белтелерадиокомпания — это семь телеканалов, пять радиостанций, пять областных телерадиокомпаний. Рассказываем, что увидят на экранах зрители главного медиахолдинга страны во вторник, 18 августа.
"Беларусь 1"
06:00–9:00 "Доброе утро, Беларусь!" (развлекательное утреннее шоу как у всех. Гости, рецепты, гороскопы, интервью)
07:00, 08:00 и 09:00 Новости
07:05 Новости экономики
07:10 и 08:10 "Зона Х" (16+) (обзор криминальной хроники)
09:10 "След" (российский криминальный телесериал, рассказывающий о сотрудниках вымышленной спецслужбы)
10:45 "День в большом городе" (заявлена как "программа для женщин и о женщинах")
11:45 Мелодрама "Ангелина" (российская мыльная опера с Марией Куликовой про народную целительницу, которой не везёт в любви)
12:10, 13:00 Новости
14:00 "Здорово здоровым быть!" (белорусский ответ Елене Малышевой и доктору Мясникову)
14:45 "Отчий берег" (российская военная драма)
15:00 Новости
15:15 Новости региона
15:25 "Отчий берег"
17:00 Новости
17:05 "Белорусское времечко" (заявлена как ежедневная информационно-аналитическая программа в жанре народных новостей)
18:00 Новости региона
18:15 "Зона Х"
19:00 Новости
19:20 И снова "Ангелина"
21:00 "Панорама" (итоги информационной картины дня страны и мира)
21:50 "След"
00:35 "Сфера интересов" (программа об экономике)
00:55 "Зона Х"
01:20 День спорта
01:45 Перерыв в вещании
Забастовка телевизионщиков в Минске — видео с коптераЛайф в очередной раз предлагает оценить размах акций протеста в белорусской столице с высоты птичьего полёта.
"Беларусь 2"
07:00 "Включайся!" Утреннее шоу (12+)
09:00 "Телебарометр" (о погоде и климате)
09:05 "Понять. Простить" (доку-драмма с комментариями психологов)
09:35 "Семейные истории" (примерно то же самое)
10:10 "Экстрасенсы-детективы".
11:05 Детективный сериал "Ланцет" (16+)
13:00 "Анатомия страсти" (16+) (американский телесериал Шонды Раймс)
13:45 "Верю не верю" (тревел-шоу)
14:35 "Стич!" (мультфильм)
15:20 "Кто я?" (игра-угадайка с прохожими)
15:40 "ПИН_КОД" (интерактивный молодёжный проект)
16:25 "Не родись красивой" (тот самый сериал про Катю Пушкарёву)
17:10 "Богиня шопинга" (16+) (фешен-шоу)
18:05 "Телебарометр"
18:10 Детективный сериал "Ланцет"
20:05 "Понять. Простить"
20:40 "Семейные истории"
21:10 "Спортлото 6 из 49"
21:15 "Меняю жену" (реалити-шоу)
23:00 "Экстрасенсы-детективы"
00:05 "Анатомия страсти"
Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовкуПосле выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.
"Беларусь 3"
Этот телеканал вещает на белорусском языке, поэтому программа передач будет на нём же
07:00 "Дабраранак" (Ну, "Доброе утро", понятно же)
07:35 "Беларуская кухня". Фаршыраваныя яйкі (Белорусская кухня. Название блюда попробуйте перевести самостоятельно).
08:05 Навіны культуры
08:25 "Гэты дзень" ("Этот день" по-другому)
08:30 "Штрафбат" (сериал)
10:25 "Апошні дзень" ("Последний день", иначе говоря. Чем отличается от "Гэты дзень", узнаем завтра)
11:05 "Майстры і куміры"
12:00 Навіны культуры
12:20 "Гэты дзень"
12:25 "Беларуская кухня" и её фаршыраваныя яйкі
12:55 "Прымадонна". Лепшыя песні Алы Пугачовай
14:05 "Заўтра была вайна" (советский фильм по одноимённой повести Бориса Васильева)
15:30 "Партызаны"
16:00 "БССР. Невядомая гісторыя"
16:25 "Катоўскі" (сериал "Котовский" с Владиславом Галкиным)
17:15 "Артэфакты"
17:40 "Штрафбат"
19:30 "Ваша лато" (теле-лото)
20:00 "Суразмоўцы" (программа-интервью)
20:20 Навіны культуры
20:40 "Калыханка" (детская вечерняя телепередача)
21:05 "Заўтра была вайна"
22:50 "Катоўскі"
Новый поворот. Что пишут западные СМИ про реакцию Москвы на протесты в БелоруссииДоцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как в иностранной прессе отреагировали на белорусские протесты и вступление в игру России.
"Беларусь 3" (спортивный)
07:00 "Азбука спорта"
07:10 "Тренировочный день"
07:40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала
09:35 "На грани фола". Футбольное обозрение
10:35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала
12:30 Хоккей на траве. Кубок Беларуси. Женщины
13:55 Киберспорт. Автоспорт. W-серия
15:15 Хоккей на траве. Кубок Беларуси. Женщины
16:45 Спорт-микс
16:55 Хоккей. Кубок Беларуси. Групповой этап. "Металлург" (Жлобин) – "Авиатор" (Барановичи)
18:55 Теннис. WTA. Палермо. Финал
21:00 Вот это спорт!
21:15 Спорт-кадр
21:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. "Шахтёр" (Украина) – "Базель" (Швейцария). Прямая трансляция. В перерыве — "Спортцентр"
23:55 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. Дневник
00:25 Перерыв в вещании
"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочимиВ понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".
"Беларусь 24"
04:50 "Панорама"
05:40 "Понятная политика" (12+)
06:00–09:00 "Доброе утро, Беларусь!"
07:00 Новости
07:05 Новости экономики
07:10 "Зона Х" (знакомая нам по телеканалу "Беларусь 1")
09:10 "Арена"
09:30 "Города Беларуси"
10:00 "На вышынi" (истории о талантливой молодёжи)
10:25 "Понять и обезвредить" (психошоу)
11:00 "Поколение.by" (программа для школьников)
11:25 "Белорусская кухня"
12:00 Новости
12:25 "Terra incognita. Беларусь неизвестная" (12+)
13:00 Новости
13:05 "Врачебные тайны"
13:30 Взгляд на Беларусь (12+)
14:00 "Смысл жизни"
14:30 "Копейка в копейку"
15:00 Новости
15:15 Новости региона
15:25 "Маргарита Назарова" (биографическая мелодрама)
И всё сначала
16:30 Города Беларуси
17:00 Новости
17:05 Тайны Беларуси
18:00 Новости региона
18:15 Спорт-микс
18:30 Понять и обезвредить
19:00 Новости
19:15 На вышынi
19:35 Смысл жизни
20:10 Архiтэктура Беларусi
20:25 24 вопроса
21:00 Панорама
21:45 "Маргарита Назарова".
И снова
23:05 Взгляд на Беларусь)
23:40 Сфера интересов (
00:00 Спорт-кадр
00:35 Врачебные тайны
01:05 Спорт-микс
01:20 Белорусская кухня
01:55 Понять и обезвредить
03:15 24 вопроса
03:45 Копейка в копейку
04:15 Смысл жизни
"НТВ-Беларусь"
06:05 "Астропрогноз".
06:15 Спорт-микс.
06:20 "Города Беларуси".
07:00 Сегодня. Главное.
07:10 "Здоровье".
08:00 Сегодня.
08:25 Сериал "Мухтар. Новый след". (16+).
09:25 Боевик "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
10:00 Сегодня.
10:25 Боевик "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
13:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:55 Остросюжетный сериал "Лесник. Своя земля". (16+).
16:00 Сегодня.
16:25 Сегодня. Главное.
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17:00 "ДНК". (16+).
18:05 Остросюжетный сериал "Ментовские войны". (16+).
19:00 Сегодня.
19:35 Сегодня. Главное.
19:50 Детектив "Пес". (16+).
20:55 Премьера. Детектив "Алекс Лютый". (16+).
21:55 Сегодня. Главное.
22:05 Сериал "Икорный барон". (16+).
23:00 Сегодня. Главное.
23:10 "Последние 24 часа". (16+).