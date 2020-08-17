Забастовка телевизионщиков в Минске — видео с коптера

Центр протестных акций в Минске в понедельник вечером сместился к улице Макаёнка, где находится здание Белтелерадиокомпании. Местные телевизионщики, сотрудники государственных телеканалов сегодня присоединились к забастовке. Поддержать их пришли рабочие минских заводов, которые тоже в знак протеста остановили производство.

Напомним, протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже восемь дней. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий. К примеру, ранее Белорусский металлургический завод остановил работу в знак протеста. Если не будут выполнены требования работников, с 20 августа они пригрозили уйти на бессрочную забастовку. А президент Александр Лукашенко сегодня выступил перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей. Он прилетел на предприятие на вертолёте. Выступление, однако, назвать удачным нельзя — президента несколько раз прерывали криками "Сколько можно врать?", "Уходи!", "Позор!" и даже освистали.