Белорусский Следком опубликовал видео захвата грузовика протестующими с оружием

Белорусские следственные органы разыскивают неизвестных, которые во время акции протеста в Минске завладели чужим грузовиком, чтобы заблокировать дорогу. На кадрах с видеорегистратора видно, как группа мужчин останавливает МАЗ, угрожает водителю предметом, похожим на пистолет, и заставляет его покинуть кабину.
Захватывают грузовик в Минске
По данным местного Следкома, всё произошло в ночь с 10 на 11 августа на перекрёстке проспекта Пушкина с улицей Притыцкого. Водитель МАЗа выехал из троллейбусного парка для эвакуации неисправного транспортного средства, но до места назначения так и не добрался.
Страна встала. Главные предприятия Белоруссии объявили забастовкуПосле выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.
— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — сообщает пресс-служба ведомства.
Одного из 28-летних подозреваемых удалось задержать. Он арестован по обвинению в угоне автомобиля и по статье "Участие в массовых беспорядках". Теперь следователей интересуют его подельники.
Напомним, что протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже восемь дней. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий. К примеру, ранее Белорусский металлургический завод остановил работу в знак протеста. Если не будут выполнены требования работников, с 20 августа они пригрозили уйти на бессрочную забастовку. А президент Александр Лукашенко сегодня выступил перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей. Он прилетел на предприятие на вертолёте. Выступление, однако, назвать удачным нельзя — президента несколько раз прерывали криками "Сколько можно врать? Уходи!", "Позор!" и даже освистали.