Белорусский Следком опубликовал видео захвата грузовика протестующими с оружием

Белорусские следственные органы разыскивают неизвестных, которые во время акции протеста в Минске завладели чужим грузовиком, чтобы заблокировать дорогу. На кадрах с видеорегистратора видно, как группа мужчин останавливает МАЗ, угрожает водителю предметом, похожим на пистолет, и заставляет его покинуть кабину.

Захватывают грузовик в Минске

По данным местного Следкома, всё произошло в ночь с 10 на 11 августа на перекрёстке проспекта Пушкина с улицей Притыцкого. Водитель МАЗа выехал из троллейбусного парка для эвакуации неисправного транспортного средства, но до места назначения так и не добрался.

— Группа неустановленных лиц, действуя согласованно и скоординированно, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладела транспортным средством, которым заблокировала несколько полос движения, — сообщает пресс-служба ведомства.

Одного из 28-летних подозреваемых удалось задержать. Он арестован по обвинению в угоне автомобиля и по статье "Участие в массовых беспорядках". Теперь следователей интересуют его подельники.

