Украина впервые в истории отозвала своего посла из Белоруссии

МИД Украины впервые в истории отозвал своего посла из Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.
— Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, — приводит пресс-служба МИД слова Кулебы.
Причиной этого он назвал "недопустимые действия Минска". Под этим он имеет в виду освобождение Минском 32 россиян, ранее задержанных в этой стране. Киев собирался добиваться передачи некоторых из них Украине.
Зеленский предупредил об угрозе появления "горящего Донбасса" в БелоруссииРанее России передали 32 граждан, задержанных в республике.
Также Кулеба обвинил Лукашенко в "неоднократных и совершенно безосновательных обвинениях Украины в недружественных шагах против Белоруссии".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне акций протеста в Белоруссии призвал жителей этой страны к толерантности. В российском МИДе на это ответили, посоветовав лидеру Незалежной самому следовать такому совету.