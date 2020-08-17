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Украина впервые в истории отозвала своего посла из Белоруссии

Киев назвал действия Минска недопустимыми.

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Фото © ТАСС / Danil Shamkin / Ukrinform via ZUMA Wire

МИД Украины впервые в истории отозвал своего посла из Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.

Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, — приводит пресс-служба МИД слова Кулебы.

Причиной этого он назвал "недопустимые действия Минска". Под этим он имеет в виду освобождение Минском 32 россиян, ранее задержанных в этой стране. Киев собирался добиваться передачи некоторых из них Украине.

Зеленский предупредил об угрозе появления "горящего Донбасса" в Белоруссии

Ранее России передали 32 граждан, задержанных в республике.

Также Кулеба обвинил Лукашенко в "неоднократных и совершенно безосновательных обвинениях Украины в недружественных шагах против Белоруссии".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне акций протеста в Белоруссии призвал жителей этой страны к толерантности. В российском МИДе на это ответили, посоветовав лидеру Незалежной самому следовать такому совету.

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