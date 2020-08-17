Украина впервые в истории отозвала своего посла из Белоруссии

МИД Украины впервые в истории отозвал своего посла из Белоруссии для консультаций. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба.

— Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, — приводит пресс-служба МИД слова Кулебы.

Причиной этого он назвал "недопустимые действия Минска". Под этим он имеет в виду освобождение Минском 32 россиян, ранее задержанных в этой стране. Киев собирался добиваться передачи некоторых из них Украине.

Также Кулеба обвинил Лукашенко в "неоднократных и совершенно безосновательных обвинениях Украины в недружественных шагах против Белоруссии".