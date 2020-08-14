Посол в Белоруссии объяснил освобождение 32 задержанных ранее россиян

Возвращение на родину задержанных в Белоруссии перед выборами граждан России было совершено в полном соответствии не только с международными нормами, но и нормами национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, передаёт ТАСС.

— Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры, — приводит его слова агентство.

Мезенцев подчеркнул, что главное в этой истории то, что россияне вернулись на родину. Он также отметил, что более подробная информация об основаниях их возвращения представлена на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, 29 июля власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, после чего заявили о подозрениях в их причастности к организации массовых беспорядков в стране. Позже выяснилось, что они следовали через республику транзитом и имели соответствующие авиабилеты на руках. Эта тема обсуждалась в том числе в ходе разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.