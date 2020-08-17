В Белоруссии задержали трёх человек за подготовку провокации против Лукашенко

В Белоруссии задержали трёх человек по подозрению в подготовке провокации против президента страны Александра Лукашенко на Минском заводе колёсных тягачей. В эфире государственного телеканала СТВ обнародовали аудиозапись, на которой неизвестные обсуждают свой план.
— Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать "Пошёл вон" и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят, — говорит голос на аудиозаписи.
По данным телеканала, координаторы учили работников завода, как им себя вести и что кричать при появлении президента. Лукашенко также было известно о провокации, но он решил не отменять поездку на предприятие.
Между тем в ГУВД сообщили, что задержанных отпустили из милицейского участка после беседы.
"Опусти телефон!" Появилось видео перепалки Лукашенко с бастующим рабочим в МинскеГлаву государства вывело из себя то, что мужчина продолжает снимать его во время разговора.
Как уже сообщал Лайф на МЗКТ Лукашенко прилетел на вертолёте. Он заявил бастующими рабочим предприятия, что, "пока они его не убьют, других выборов не будет". После выступления белорусский президент на повышенных тонах поспорил с одним из протестующих.