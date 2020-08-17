В Белоруссии задержали трёх человек за подготовку провокации против Лукашенко

В Белоруссии задержали трёх человек по подозрению в подготовке провокации против президента страны Александра Лукашенко на Минском заводе колёсных тягачей. В эфире государственного телеканала СТВ обнародовали аудиозапись, на которой неизвестные обсуждают свой план.

— Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать "Пошёл вон" и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят, — говорит голос на аудиозаписи.

По данным телеканала, координаторы учили работников завода, как им себя вести и что кричать при появлении президента. Лукашенко также было известно о провокации, но он решил не отменять поездку на предприятие.