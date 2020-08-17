Алексиевич и другие. Белорусская оппозиция представила состав "временного правительства"

Белорусская оппозиция утвердила предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти, который в Сети уже окрестили как "временное правительство" по аналогии с тем, что было учреждено в России в период между февралём и октябрём 1917 года. Список из 36 фамилий представила на странице в "Фейсбуке" доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
"Убирайся, пока не поздно!" Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставкуОна осудила действия силовиков и отметила, что люди не хотят крови и "майдана".
В состав совета вошли журналисты, бизнесмены, правозащитники и деятели культуры. В их числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Вясна" ("Весна") Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико и другие.
— Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп, — написала Ковалькова, презентуя список.
Она добавила, что первое заседание совета состоится в ближайшие дни, о времени и месте будет объявлено дополнительно.
"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочимиВ понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".
Напомним, что протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже восемь дней. Люди требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения политзаключённых, прекращения гонений на участников мирных акций. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий. В частности, Лукашенко сегодня выступил перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей. Он прилетел на предприятие на вертолёте. Выступление, однако, назвать удачным нельзя — президента несколько раз прерывали криками "Сколько можно врать?", "Уходи!", "Позор!" и даже освистали.