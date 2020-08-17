Алексиевич и другие. Белорусская оппозиция представила состав "временного правительства"

Белорусская оппозиция утвердила предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти, который в Сети уже окрестили как "временное правительство" по аналогии с тем, что было учреждено в России в период между февралём и октябрём 1917 года. Список из 36 фамилий представила на странице в "Фейсбуке" доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

В состав совета вошли журналисты, бизнесмены, правозащитники и деятели культуры. В их числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Вясна" ("Весна") Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико и другие.

— Спасибо всем, кто уже направил и собирается направить заявку в Координационный совет. К нам уже обратились сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих белорусов. Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп, — написала Ковалькова, презентуя список.

Она добавила, что первое заседание совета состоится в ближайшие дни, о времени и месте будет объявлено дополнительно.