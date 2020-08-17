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В Сочи белуха укусила 11-летнего ребёнка

Мальчика госпитализировали с раной бедра.

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Кит белуха. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В Краснодарском крае следователи устанавливают обстоятельства травмирования 11-летнего ребёнка в сочинском дельфинарии. Мальчика госпитализировали с раной ноги после посещения учреждения. По предварительным данным, его укусил кит-белуха.

По предварительным данным, мать мальчика не намерена обращаться в полицию по факту происшествия. Но, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления СКР по Краснодарскому краю, уже инициирована доследственная проверка.

Киты-белухи выступают в сочинском дельфинарии вместе с дельфинами-афалинами и морскими котиками. За дополнительную плату туристы могут не только сделать памятную фотографию с млекопитающими, но и поплавать с ними в бассейне.

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