В Сочи белуха укусила 11-летнего ребёнка

Мама лишилась ног, рук, носа и даже губ из-за маленького укуса мангуста, который забрался в дом 36-летняя Шанинля Виссер из Квазулу-Натала чуть не умерла из-за укуса мангуста. Зверёк цапнул женщину за руку, и уже через два дня её в срочном порядке повезли в больницу, ведь её здоровью угрожала большая опасность.