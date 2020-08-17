Более 50 млн рублей. Экс-главу сельского поселения Совхоз им. Ленина уличили в нецелевых расходах

По обращению депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина Контрольно-счетная палата Ленинского городского округа (КСП) провела проверку расходования бюджетных средств муниципалитета. Как установили эксперты, бывшая глава поселения, соратница бизнесмена Павла Грудинина Елена Добренкова допустила многомиллионные нецелевые траты. И оставила после себя огромные долги.

В частности, зарплата Елены Добренковой за 2019 год составила свыше 3,7 миллионов рублей. То есть она ежемесячно получала более 309 тысяч рублей, тогда как ежемесячные доходы глав соседних поселений в среднем составляют 90 тысяч рублей. Кроме этого только за первый квартал 2020 года Елена Добренкова заработала ещё свыше 1,5 миллионов рублей, выписав себе их в качестве премии. Хотя на тот момент муниципальный бюджет уже загнал себя в большие долги, которые не закрывались.

– Ситуация, в которой глава поселения выплачивает себе баснословные премии, а при этом не хочет закрывать обязательства даже по перечислениям во внебюджетные фонды, кажется невероятной. Ведь на эти астрономические суммы тикают пени и штрафы. Не понимать этого она не могла. Деятельность главы в силу закона заканчивалась и судя по всему долги копили абсолютно умышлено, – объяснил заместитель председателя Совета депутатов Артур Григорян

Результаты проверки сотрудники КСП и местные депутаты передали в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.