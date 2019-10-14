Бывшая жена Грудинина поддержала иск акционеров совхоза Ленина к экс-супругу

В новом судебном разбирательстве Ирина будет принимать участие в качестве третьего лица.

Экс-супруга директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина в Арбитражном суде Московского округа поддержала требования шести других акционеров о взыскании с него около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельскохозяйственного предприятия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на определение суда.

Сообщается, что Ирина Грудинина подавала собственную кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, ранее отклонивших иск к её бывшему мужу. В жалобе она попросила удовлетворить иск. Окружной суд не рассмотрел кассацию Грудининой по существу, ответив, что сначала она должна была обратиться в апелляционный суд.

Грудинина сейчас является крупным акционером совхоза — Видновский городской суд Подмосковья в апреле по её иску о разделе имущества присудил ей две трети совместно нажитого, в том числе почти 42 процента акций совхоза.

9 октября Арбитражный суд Московского округа отправил иск шести акционеров совхоза к Павлу Грудинину на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Этот суд назначил предварительные слушания на 24 октября. В новом разбирательстве Ирина Грудинина будет принимать участие в качестве третьего лица.

Истцы — Тамара, Иван и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требуют взыскать с Павла Грудинина около 1,1 миллиарда рублей ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.

По их мнению, ущерб был нанесён передачей земли совхоза в 2008 году по заниженной стоимости компании "ТТ девелопмент", одним из учредителей которой являлся сам Грудинин. Эту сделку в прошлом году признали незаконной арбитражные суды трёх инстанций и Верховный суд. Упущенную выгоду истцы оценили в стоимость прав пользования землёй с 2008 по 2018 год, когда она принадлежала "ТТ девелопмент".

Суды двух инстанций пришли к выводу, что истцы, владеющие менее чем 1% акций, не доказали своего права требовать от директора возмещения убытков, а также самого факта их нанесения. Окружной же суд, отменяя данные судебные акты, пояснил, что нижестоящие инстанции не приняли во внимание факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость доли в 48% в ООО "ТТ девелопмент", полученной совхозом.

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