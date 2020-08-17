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Модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за кражу 23 миллионов у депутата

Приговор вступит в силу не скоро — девушка сядет, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

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Пресненский суд Москвы приговорил модель Ольгу Синтюреву к четырём годам колонии, сообщает Mash.

Видео © Mash

Ольга Синтюрева — бывшая девушка депутата Госдумы Сергея Жигарева. В 2018 году пара рассталась, за что модель решила отомстить уже бывшему возлюбленному.

Вместе со своим новым парнем Ибрагимом Дудаевым она украла у Жигарева почти 23 миллиона рублей. А Дудаев избил депутата. Мужчина также получил четыре года колонии.

Бывшая девушка избитого депутата Жигарева задержана по подозрению в краже

За время следственных действий Синтюрева родила ребёнка, поэтому теперь приговор вступит в силу, когда дочери модели исполнится 14 лет.

Это уже второй за день финал громкого судебного процесса. В первом тоже фигурировала модель. Анну Лисовскую, обвинившую сына бизнесмена Шарыго в изнасиловании, приговорили к 3,5 года колонии. Она кричала, что теперь её убьют за решёткой.

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