Модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за кражу 23 миллионов у депутата

Пресненский суд Москвы приговорил модель Ольгу Синтюреву к четырём годам колонии, сообщает Mash.

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Ольга Синтюрева — бывшая девушка депутата Госдумы Сергея Жигарева. В 2018 году пара рассталась, за что модель решила отомстить уже бывшему возлюбленному.

Вместе со своим новым парнем Ибрагимом Дудаевым она украла у Жигарева почти 23 миллиона рублей. А Дудаев избил депутата. Мужчина также получил четыре года колонии.

За время следственных действий Синтюрева родила ребёнка, поэтому теперь приговор вступит в силу, когда дочери модели исполнится 14 лет.