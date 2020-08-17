Модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за кражу 23 миллионов у депутата

Пресненский суд Москвы приговорил модель Ольгу Синтюреву к четырём годам колонии, сообщает Mash.
Видео © Mash
Ольга Синтюрева — бывшая девушка депутата Госдумы Сергея Жигарева. В 2018 году пара рассталась, за что модель решила отомстить уже бывшему возлюбленному.
Вместе со своим новым парнем Ибрагимом Дудаевым она украла у Жигарева почти 23 миллиона рублей. А Дудаев избил депутата. Мужчина также получил четыре года колонии.
За время следственных действий Синтюрева родила ребёнка, поэтому теперь приговор вступит в силу, когда дочери модели исполнится 14 лет.
Это уже второй за день финал громкого судебного процесса. В первом тоже фигурировала модель. Анну Лисовскую, обвинившую сына бизнесмена Шарыго в изнасиловании, приговорили к 3,5 года колонии. Она кричала, что теперь её убьют за решёткой.