"Вы не мужчины!" Адвокат Ефремова повздорил с гражданской женой погибшего в аварии — видео

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Адвокат Михаила Ефремова и гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова устроили перепалку у Мосгорсуда. Ирина Стерхова услышала, как Эльман Пашаев нелестно о ней отзывается перед журналистами после заседания, и подошла.

— На её внешний вид посмотришь — подумаешь, ангел. Но за моей спиной как она меня покрывала нецензурной бранью, вы себе не представляете, — посетовал юрист прессе.

— Немужской поступок как и у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчины, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы. Нашли бы слова поприличнее, — парировала Стерхова и удалилась.

Пашаев же ответил, что любящая своего мужчину женщина не станет "бегать по телеканалам и собирать деньги". По его словам, Ефремов хотел помочь Стерховой, несмотря на то, что она юридически не может претендовать на статус потерпевшей. Но якобы, когда Пашаев предложил женщине 150 тысяч, она отвергла предложение и потребовала пять миллионов. За 150 тысяч ей очень тяжело, за пять миллионов ей хорошо, заключил адвокат.