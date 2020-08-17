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Суд отказался разрешать Ефремову прогулки под домашним арестом

Отрицательный ответ получила и сожительница погибшего в аварии. Её не признали потерпевшей.

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Михаил Ефремов. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Мосгорсуд отклонил просьбу адвоката Эльмана Пашаева разрешить Михаилу Ефремову совершать прогулки под домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Выслушав мнения сторон, суд не нашёл основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста, — огласил вердикт судья.

Суд отклонил и прошение гражданской жены погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ирина Стерхова требовала признать её потерпевшей по резонансному делу.

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Юрист уверяет, что у его подзащитного заболевание, от которого в год умирают миллионы человек.

Напомним, Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа. Скорую актёру вызвали прямо в зал суда из-за резкого ухудшения здоровья. Как сообщают СМИ, это произошло из-за стеноза сосудов, вызванного алкоголизмом. Актёра уже выписали, он находится дома с 15 августа.

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