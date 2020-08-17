Суд отказался разрешать Ефремову прогулки под домашним арестом

Мосгорсуд отклонил просьбу адвоката Эльмана Пашаева разрешить Михаилу Ефремову совершать прогулки под домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
— Выслушав мнения сторон, суд не нашёл основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста, — огласил вердикт судья.
Суд отклонил и прошение гражданской жены погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ирина Стерхова требовала признать её потерпевшей по резонансному делу.
Угрожают паралич и потеря речи. Адвокат заявил о страшных диагнозах ЕфремоваЮрист уверяет, что у его подзащитного заболевание, от которого в год умирают миллионы человек.
Напомним, Михаила Ефремова госпитализировали 11 августа. Скорую актёру вызвали прямо в зал суда из-за резкого ухудшения здоровья. Как сообщают СМИ, это произошло из-за стеноза сосудов, вызванного алкоголизмом. Актёра уже выписали, он находится дома с 15 августа.