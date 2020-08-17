"Меня убьют на зоне!" К 3,5 года колонии приговорили модель, обвинившую сына бизнесмена Шарыго в изнасиловании

В Москве суд огласил приговор по делу бывшей модели Анны Лисовской, которая обвиняла сына известного бизнесмена Александра Шарыго в изнасиловании. Однако подсудимой была сама девушка. Её обвиняли в совращении малолетней сестры бывшего возлюбленного, а также в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних.
Как сообщает Mash, доказать интимную связь с подростком следствию не удалось. По второму обвинению её вина была полностью доказана. Лисовскую приговорили к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, с учётом срока её нахождения в СИЗО, отбывать наказание в колонии она будет около шести-семи месяцев.
После оглашения приговора у девушки случилась истерика, она утверждала, что её "убьют на зоне". Адвокаты девушки уже сообщили, что намерены обжаловать приговор.
Обвинялся в изнасиловании, попался с наркотиками. В Бресте задержали сына ШарыгоОтмечается, что именно отпрыск олигарха был за рулём "мерседеса", в котором таможенники нашли гашишное масло и марихуану.
Напомним, Александр Шарыго фигурировал в скандале об изнасиловании и жестоком избиении модели Анны Лисовской. Девушка обвинила молодого человека в нападении. Тогда он сам сдался полиции и был арестован. Отсидев в СИЗО около года, в январе 2017-го Шарыго-младший был освобождён под подписку о невыезде, однако бежал из страны.