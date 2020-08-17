"Меня убьют на зоне!" К 3,5 года колонии приговорили модель, обвинившую сына бизнесмена Шарыго в изнасиловании

В Москве суд огласил приговор по делу бывшей модели Анны Лисовской, которая обвиняла сына известного бизнесмена Александра Шарыго в изнасиловании. Однако подсудимой была сама девушка. Её обвиняли в совращении малолетней сестры бывшего возлюбленного, а также в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних.

Как сообщает Mash, доказать интимную связь с подростком следствию не удалось. По второму обвинению её вина была полностью доказана. Лисовскую приговорили к трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, с учётом срока её нахождения в СИЗО, отбывать наказание в колонии она будет около шести-семи месяцев.

После оглашения приговора у девушки случилась истерика, она утверждала, что её "убьют на зоне". Адвокаты девушки уже сообщили, что намерены обжаловать приговор.