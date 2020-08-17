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Регион
Опубликовано 17 августа 2020, 17:37
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Кузнецова рассказала о состоянии ребёнка, которым жонглировал отец

Пока врачи не нашли признаков жестокого обращения, но проверка ещё не окончена.

Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в больнице пока не обнаружили следов жестокого обращения у младенца, которым жонглировал отец. Однако, по словам омбудсмена, обследования ещё не окончены.

Ребёнок находится в больнице, да, её обследуют, ещё не до конца проведены все обследования. Но пока, по предварительным данным, мы знаем, что повреждений каких-либо, свидетельствующих о жестоком обращении, не обнаружено, — рассказала Кузнецова в эфире Первого канала.

"Игравший" с ребёнком в Сочи отец рассказал на допросе о "своих представлениях" о воспитании детей — видео

Ранее житель Сочи опубликовал у себя в "Инстаграме" видео, на котором он держит за ногу младенца и размахивает им. При этом отец малышки насвистывает весёлую мелодию.

На видео обратили внимание сначала сотрудники полиции, а позже и детский омбудсмен. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю смогли установить личности родителей. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Обоих арестовали на десять суток. Следователи начали проверку.

Ранее Лайф рассказывал о родителях из Благовещенска, которые избили ребёнка за кражу денег.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

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