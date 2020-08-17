ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 августа 2020, 14:23

Роспотребнадзор предписал проводить школьные линейки только на открытом воздухе

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

А на случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть возможность дистанционного обучения.

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций по работе образовательных учреждений в новом учебном году с учётом ситуации с коронавирусом. В документе говорится, что школьные линейки лучше проводить на открытом воздухе, при этом родители должны обязательно находиться в масках, а количество детей должно быть ограничено по классам или параллелям.

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

Некоторые изменения претерпит и учебный процесс. Так, в новом учебном году за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет. Исключение составляют уроки, требующие специального оборудования. В актовом и спортивном залах могут находиться только ученики одного класса. Аналогичное правило касается и библиотек. Кроме того, школам придётся разработать специальный график начала учебного дня и посещения столовой для минимизации контактов между учащимися.

В документе отдельно оговорено, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть возможность возвращения к дистанционке.

Выплаты к 1 сентября. Сколько денег можно получить от государства, а сколько — от работодателя
Выплаты к 1 сентября. Сколько денег можно получить от государства, а сколько — от работодателя

По данным РИА "Новости", совместное письмо Минпросвещения и Роспотребнадзора с указанными рекомендациями уже направлено в российские регионы.

Ранее Лайф сообщал, что учебный год в Москве начнётся, как обычно, 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • 1 сентября
  • Роспотребнадзор
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar