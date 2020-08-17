Роспотребнадзор предписал проводить школьные линейки только на открытом воздухе

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций по работе образовательных учреждений в новом учебном году с учётом ситуации с коронавирусом. В документе говорится, что школьные линейки лучше проводить на открытом воздухе, при этом родители должны обязательно находиться в масках, а количество детей должно быть ограничено по классам или параллелям.
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Некоторые изменения претерпит и учебный процесс. Так, в новом учебном году за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет. Исключение составляют уроки, требующие специального оборудования. В актовом и спортивном залах могут находиться только ученики одного класса. Аналогичное правило касается и библиотек. Кроме того, школам придётся разработать специальный график начала учебного дня и посещения столовой для минимизации контактов между учащимися.
В документе отдельно оговорено, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть возможность возвращения к дистанционке.
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По данным РИА "Новости", совместное письмо Минпросвещения и Роспотребнадзора с указанными рекомендациями уже направлено в российские регионы.
Ранее Лайф сообщал, что учебный год в Москве начнётся, как обычно, с 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется.