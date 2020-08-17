Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Роспотребнадзор предписал проводить школьные линейки только на открытом воздухе

А на случай ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть возможность дистанционного обучения.

47
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций по работе образовательных учреждений в новом учебном году с учётом ситуации с коронавирусом. В документе говорится, что школьные линейки лучше проводить на открытом воздухе, при этом родители должны обязательно находиться в масках, а количество детей должно быть ограничено по классам или параллелям.

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

Будущему ученику понадобится ранец, форма и письменные принадлежности.

Некоторые изменения претерпит и учебный процесс. Так, в новом учебном году за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет. Исключение составляют уроки, требующие специального оборудования. В актовом и спортивном залах могут находиться только ученики одного класса. Аналогичное правило касается и библиотек. Кроме того, школам придётся разработать специальный график начала учебного дня и посещения столовой для минимизации контактов между учащимися.

В документе отдельно оговорено, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо предусмотреть возможность возвращения к дистанционке.

Выплаты к 1 сентября. Сколько денег можно получить от государства, а сколько — от работодателя

Лайф выяснил, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми к 1 сентября. Кому положены льготы и кто сможет получить пособие на школьника.

По данным РИА "Новости", совместное письмо Минпросвещения и Роспотребнадзора с указанными рекомендациями уже направлено в российские регионы.

Ранее Лайф сообщал, что учебный год в Москве начнётся, как обычно, с 1 сентября, однако школьные линейки проводить не планируется.

Выбор редакции

Loading...