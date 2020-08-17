"Испытание реальной жизнью". Политконсультант оценила работу врио главы Пермского края Махонина

В Пермском крае немало кризисных явлений, но временно исполняющему обязанности губернатора региона Дмитрию Махонину удаётся минимизировать их проявления. Такое мнение Лайфу высказала политконсультант Алёна Август. Примером такой позитивной работы она назвала строительство нового здания художественной галереи Перми, решение по которому власти не могли принять на протяжении 10 лет. А главное — сдвиг в процессе реконструкции старого моста через Каму, который давно ограничивает транспортные возможности всего региона.

— Он [Махонин] уже себя показал достаточно неплохо, потому что мы во многом оценивали губернаторов по их работе в пандемию. Такое испытание реальной жизнью. Пермский край показал себя не в числе худших — это уже хорошо. Насколько помню, со времён Чиркунова, Ельмана, Боякова говорилось, что Пермь — это культурная столица. Был огромный проект. Другая история, что Пермь — это промышленный город. Борьба шла, культурная столица или промышленный город. Махонин пытается эти вещи "поженить", потому что они на самом деле не противоречат друг другу, — заявила Август.

Ещё одним важным фактом позитивной работы нового главы края эксперт назвала развитие предпринимательства.

— Глядя, как он прыгнул в этот океан проблем, хочется пожелать успеха и ему, и краю. Мне бы очень хотелось, чтобы пермяки достаточно продолжительное время хорошо поработали с одним губернатором, потому что слишком часто менять перчатки — значит потерять их вообще. В Перми этим увлеклись. Надо дать поработать человеку, — подытожила политконсультант.