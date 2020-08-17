Перекраивал лицо и срезал себе отпечатки пальцев. Пойман бандит — поклонник пластической хирургии

В Ростовской области задержали участника организованной преступной группировки, который скрывался от следствия более десяти лет. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ. По информации ведомства, избежать правосудия 39-летнему мужчине помогла пластическая хирургия. Он не только менял лицо, но и удалял отпечатки пальцев.
Бандитский Оренбург. От Емельяна Пугачёва до ОПГ мормонов и назад в девяностыеВозвращения лихих девяностых в России испуганно ждут в периоды каждого кризиса. И в 2008-м, и в санкционном 2014-м, и в коронавирусном 2020-м призрак безбашенных кровавых разборок мелькает на криминальных горизонтах. Но кажется, что хрестоматийные братки вернулись оттуда, откуда мы их не ждали. В конце мая Оренбург дважды попал в топ российского криминального рейтинга.
— Задержанный 1980 года рождения в период розыска неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия, — рассказали в СК.
Преступник и участники его вооружённой группировки совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях и в Краснодарском крае. Происходило это в период с 1999 по 2011 год. Мужчина уже арестован, ему предъявили обвинение по восьми статьям УК РФ.
Некоторые участники этой ОПГ уже отбывают срок за свои преступления. Среди них и один из руководителей группировки — Дмитрий Лесняков. В 2012-м его приговорили к 25 годам лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал о деле ореховской ОПГ. Её участники совершили четырнадцать кровавых убийств и восемь покушений.