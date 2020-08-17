Перекраивал лицо и срезал себе отпечатки пальцев. Пойман бандит — поклонник пластической хирургии

Бандитский Оренбург. От Емельяна Пугачёва до ОПГ мормонов и назад в девяностые Возвращения лихих девяностых в России испуганно ждут в периоды каждого кризиса. И в 2008-м, и в санкционном 2014-м, и в коронавирусном 2020-м призрак безбашенных кровавых разборок мелькает на криминальных горизонтах. Но кажется, что хрестоматийные братки вернулись оттуда, откуда мы их не ждали. В конце мая Оренбург дважды попал в топ российского криминального рейтинга.