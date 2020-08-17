Больной эпилепсией вырос и стал изощрённо мстить обидчикам. Фото на интим-сайтах, звонки, порча машин

В подмосковном Подольске полицейские вычислили интернет-тролля, который на протяжении года терроризировал десятки человек. Как сообщил Лайфу источник, 24-летний Сергей К. выкладывает фото и номера телефонов знакомых на сайтах объявлений об интим-услугах, портит их автомобили и мучает звонками. Однако управу на него найти до сих пор не удалось.

По словам собеседника Лайфа, Сергей с детства страдает эпилепсией, а до 21 года у него была опухоль мозга. Из-за последней Сергей не учился в школе, был на домашнем обучении. По этой причине он с детства ненавидит директоров школ, мол, те отказывались его принять. В список врагов молодой человек внёс двоюродного брата, всех когда-либо обидевших его знакомых и полицейских — за то, что они принимали жалобы на него.

Чёрный список он пополнял неустанно, для находящихся в нём придумывал изощрённые способы мести и воплощал их в реальность. Так, Сергей публиковал объявления с номерами и снимками директрис, полицейских и остальных своих обидчиков на интим-сайтах. Также он названивает своим "любимчикам" с угрозами, матами, просьбами и даже мольбами о прощении. В перечне его трюков — обливание автомобилей жертв своими фекалиями.

Несколько месяцев Сергей вёл себя тихо, но потом снова активизировался. В этот раз его гнев пал на сотрудников прокуратуры. 14 августа на мстителя завели уголовное дело по статье "Клевета". К нему должны прийти с обысками и изъять компьютер. Самого Сергея ждёт судебно-психиатрическая экспертиза. Если она покажет, что он невменяем, то молодой человек отправится в психбольницу.