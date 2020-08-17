Главу секты "бога Кузи" Юрия Цукермана приговорили к 6 годам колонии

Видео © LIFE
Суд удовлетворил прошение прокуратуры и приговорил к шести годам колонии общего режима главу секты "бога Кузи" Юрия Цукермана. Он признан виновным в хищении 215 миллионов рублей.
— С 24 января 2018 года содержание в СИЗО зачесть, — огласила приговор судья.
Бизнес-план бога Кузи. Кто запустил удачный стартап скандальной секты и куда подевались сотни миллионовАндрей Попов, более известный как "бог Кузя", уже отсидел свой срок за мошенничество и создание религиозной организации, посягающей на жизнь и здоровье граждан. За восемь лет деятельности колоритного и креативного мошенника секта заработала сотни миллионов рублей. Часть этих денег так и не нашли. Лайф предположил, куда сектанты могли вывести миллионы, и узнал, кто настоящий создатель секты Попова.
Следствие доказало, что в 2016 году Цукерман провернул аферу с документами и незаконно забрал конфискованные по делу "бога Кузи" миллионы. Он успел обналичить переведённые на его счёт 215 миллионов и купил два немецких внедорожника — BMW X5 и Mercedes G-Class. Когда подлог вычислили, Цукерман уже был в Израиле. Он был задержан в январе 2018 года в Подмосковье.