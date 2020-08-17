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Минздрав Белоруссии назвал количество погибших во время акций протеста

Пострадало почти 160 человек. Трое получили серьёзные травмы.

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Фото © EPA / TATYANA ZENKOVICH

В ходе акций протеста в Белоруссии, которые в первые дни заканчивались столкновениями с силовиками, погибло два человека. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Владимир Караник, разговаривая с митингующими у здания ведомства.

"Может быть, и стреляли". Глава МВД Белоруссии прокомментировал гибель митингующего в Минске

В отставку Юрий Караев, вопреки требованиям оппозиции, уходить не намерен.

В больницах находится сейчас 158 человек, — добавил министр.

По словам Караника, у троих пациентов тяжёлые травмы. Состояние остальных некритичное, стабильное.

Ранее глава МВД Белоруссии допустил, что в одного из погибших могли стрелять. Сначала же в министерстве заявляли, что Александр Тарайковский погиб от взрыва устройства, которое тот якобы хотел бросить в сторону минского ОМОНа. Однако позже в СМИ появилось видео, на котором видно, что протестующий подходит к силовикам с пустыми поднятыми руками.

Также сообщалось о парне, умершем в Гомеле после задержания.

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