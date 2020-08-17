Минздрав Белоруссии назвал количество погибших во время акций протеста

В ходе акций протеста в Белоруссии, которые в первые дни заканчивались столкновениями с силовиками, погибло два человека. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Владимир Караник, разговаривая с митингующими у здания ведомства.

"Может быть, и стреляли". Глава МВД Белоруссии прокомментировал гибель митингующего в Минске В отставку Юрий Караев, вопреки требованиям оппозиции, уходить не намерен.

Ранее глава МВД Белоруссии допустил, что в одного из погибших могли стрелять. Сначала же в министерстве заявляли, что Александр Тарайковский погиб от взрыва устройства, которое тот якобы хотел бросить в сторону минского ОМОНа. Однако позже в СМИ появилось видео, на котором видно, что протестующий подходит к силовикам с пустыми поднятыми руками.