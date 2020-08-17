71-летний президент Португалии спас двух тонущих в океане девушек

Le président du Portugal vient en aide à des nageuses en difficulté pic.twitter.com/1lJonGJpjp — BFMTV (@BFMTV) August 17, 2020

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти тонущих девушек во время отдыха на пляже в регионе Алгарве. Инцидент произошёл 15 августа.

71-летний де Соуза увидел перевёрнутое каноэ и двух находившихся в воде девушек. Он сразу нырнул в океан и поспешил на помощь. Почти одновременно к девушкам подоспел ещё один мужчина. Он и де Соуза перевернули каноэ и помогали им до прибытия спасателя на гидроцикле.

— Девушки приплыли с другого пляжа — их унесло сильным течением и принесло в этом направлении. Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть [каноэ], ни залезть на него, ни плыть, настолько сильное течение, — рассказал президент порталу 20minutos.