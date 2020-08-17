В студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар — видео

На территории студенческого общежития Российского государственного социального университета в Балтийском переулке в Москве произошёл пожар. Как стало известно Лайфу, из здания эвакуировали порядка ста человек.
По предварительным данным, возгорание произошло на шестом этаже общежития № 3. Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. На 18:39 открытое горение удалось сбить. Информации о пострадавших нет.
В Зеленограде при пожаре в квартире погибло два человекаОтмечается, что загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.
Ранее пожар произошёл в частном жилом доме в подмосковном посёлке Радовицкий. В результате погибло два человека.