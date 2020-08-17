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В студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар — видео

По предварительным данным, очаг возгорания находится на шестом этаже.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На территории студенческого общежития Российского государственного социального университета в Балтийском переулке в Москве произошёл пожар. Как стало известно Лайфу, из здания эвакуировали порядка ста человек.

По предварительным данным, возгорание произошло на шестом этаже общежития № 3. Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров. На 18:39 открытое горение удалось сбить. Информации о пострадавших нет.

В Зеленограде при пожаре в квартире погибло два человека

Отмечается, что загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.

Ранее пожар произошёл в частном жилом доме в подмосковном посёлке Радовицкий. В результате погибло два человека.

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