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Лукашенко допустил проведение повторных президентских выборов в Белоруссии

После референдума народ сможет избрать не только нового главу государства, но и парламент, утверждает политик.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что повторные выборы президента в стране могут пройти в случае принятия на всенародном референдуме новой конституции. Об этом он заявил, встречаясь с заводчанами в Минске.

Нам надо принять новую конституцию. Вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти, — сказал Лукашенко.

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Президент Белоруссии уверяет, что это произойдёт "точно не через улицу".

Сегодня Лукашенко выступил перед бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей. Протестующим белорусский президент заявил, что, "пока они его не убьют, других выборов не будет".

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