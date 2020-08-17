Лукашенко допустил проведение повторных президентских выборов в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что повторные выборы президента в стране могут пройти в случае принятия на всенародном референдуме новой конституции. Об этом он заявил, встречаясь с заводчанами в Минске.

— Нам надо принять новую конституцию. Вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти, — сказал Лукашенко.