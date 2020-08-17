Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

Президент Белоруссии заявил, что он предлагал оппозиции пересчитать голоса, полученные на выборах лидера страны, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщает телеканал СТВ.

— Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже неактуально считать. Это уже неактуально!" — "А что надо?" — "Новые выборы", — цитирует телеканал слова Александра Лукашенко.

Об этом он сказал на встрече с работниками завода в Минске.

Напомним, что протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже восемь дней. Люди требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения политзаключённых, прекращения гонений на участников мирных акций. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий.