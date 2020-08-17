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Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

По мнению лидера страны, это для его оппонентов уже неактуально.

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Фото © EPA / YAUHEN YERCHAK

Президент Белоруссии заявил, что он предлагал оппозиции пересчитать голоса, полученные на выборах лидера страны, которые состоялись 9 августа. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже неактуально считать. Это уже неактуально!" — "А что надо?" — "Новые выборы", — цитирует телеканал слова Александра Лукашенко.

"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующим

По мнению действующего президента, повторные выборы могут "уничтожить всё".

Об этом он сказал на встрече с работниками завода в Минске.

Напомним, что протестные акции в городах Белоруссии продолжаются уже восемь дней. Люди требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения политзаключённых, прекращения гонений на участников мирных акций. Ожесточённые стычки с полицией уже позади, но теперь митинги сопровождаются забастовками крупнейших предприятий.

Сегодня белорусская оппозиция представила состав "временного правительства". Первое заседание состоится уже в ближайшие дни.

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