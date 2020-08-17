Работники крупнейшего НПЗ Белоруссии потребовали отставки Лукашенко

Часть коллектива крупнейшего в Белоруссии нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" выразила недоверие вновь избранному президенту страны и выдвинула ряд требований к властям. Среди них — отставка Александра Лукашенко.

— Мы требуем отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия, — заявила начальник отдела реализации нефтепродуктов "Нафтана" Ольга Бритикова.

Помимо этого, работники потребовали отставки главы ЦИК Лидии Ермошиной, а также освобождения политзаключённых и задержанных во время акций протестов, прекращения насилия над мирным населением.

Сообщается, что на данный момент "Нафтан" продолжает работать в штатном режиме. Ранее на забастовки вышла часть работников таких крупных предприятий Белоруссии, как БелАЗ, МАЗ, МЗКТ и других.