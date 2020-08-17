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Меркель заявила о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Канцлер ФРГ уже поднимает вопрос о возможности санкций против Минска.

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Фото © EPA \ TASS

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа утром намерена обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте президента Литвы Гитанаса Науседы. Меркель пообщалась с ним сегодня.

Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся её переговоры с президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации, — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии

Ранее белорусский лидер назвал протестные настроения в стране угрозой не только для республики.

В ходе телефонного разговора Меркель с литовским лидером также обсуждалось запланированное на среду заседание Европейского совета в формате видеоконференции, а также возможные санкции против Белоруссии.

Канцлер Германии поблагодарила Науседу за помощь, оказанную экс-кандидатке в президенты республики Светлане Тихановской из Белоруссии, и узнала о её состоянии и планах на будущее. Также обговаривалось возможное финансирование протестующих в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах, однако для них это уже не актуально.

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