Меркель заявила о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа утром намерена обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте президента Литвы Гитанаса Науседы. Меркель пообщалась с ним сегодня.

— Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся её переговоры с президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации, — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Меркель с литовским лидером также обсуждалось запланированное на среду заседание Европейского совета в формате видеоконференции, а также возможные санкции против Белоруссии.

Канцлер Германии поблагодарила Науседу за помощь, оказанную экс-кандидатке в президенты республики Светлане Тихановской из Белоруссии, и узнала о её состоянии и планах на будущее. Также обговаривалось возможное финансирование протестующих в Белоруссии.