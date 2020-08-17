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В Минске колонна протестующих прибыла к ИВС, чтобы поддержать задержанных — видео

Толпа с фонариками и флагами шла по проспекту Дзержинского, а проезжающие машины поддерживали демонстрантов гудками.

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Видео © Соцсети / LIFE

В Минске колонна демонстрантов прибыла к изолятору временного содержания на улице Окрестина. Протестующие требуют немедленного освобождения задержанных.

Акция, на которую собралось несколько тысяч человек, стартовала около 18 часов вечера 17 августа на площади Независимости, затем часть несогласных направилась к следственному изолятору на улице Володарского. Там они провели около часа, а затем уже двинулись в сторону улицы Окрестина, где по-прежнему содержатся участники беспорядков.

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Правоохранители отказывались передавать скорой даже тех из задержанных, на госпитализации которых настаивали медики.

Толпа с фонариками и флагами шла по проспекту Дзержинского, люди выкрикивали лозунги, а проезжающие машины поддерживали демонстрантов гудками.

Возле ИВС протестующих встретили волонтёры, идут переговоры. Демонстранты хотят пройти ближе к изолятору, волонтёры им этого сделать не дают, стороны пытаются найти компромисс.

Это далеко не первая акция протеста возле минского СИЗО, 13 августа сотни горожан собрались у изолятора, пытаясь найти своих родных, волонтёры приносили им продукты. А накануне несколько десятков митингующих требовали освобождения экс-кандидатов в президенты возле изолятора, где их могут содержать.

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