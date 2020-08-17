В Минске колонна протестующих прибыла к ИВС, чтобы поддержать задержанных — видео

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В Минске колонна демонстрантов прибыла к изолятору временного содержания на улице Окрестина. Протестующие требуют немедленного освобождения задержанных.

Акция, на которую собралось несколько тысяч человек, стартовала около 18 часов вечера 17 августа на площади Независимости, затем часть несогласных направилась к следственному изолятору на улице Володарского. Там они провели около часа, а затем уже двинулись в сторону улицы Окрестина, где по-прежнему содержатся участники беспорядков.

Толпа с фонариками и флагами шла по проспекту Дзержинского, люди выкрикивали лозунги, а проезжающие машины поддерживали демонстрантов гудками.

Возле ИВС протестующих встретили волонтёры, идут переговоры. Демонстранты хотят пройти ближе к изолятору, волонтёры им этого сделать не дают, стороны пытаются найти компромисс.