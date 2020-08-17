В Германии заявили, что переговоров между Меркель и Лукашенко не проводилось со дней выборов в Белоруссии

Правительство Германии отрицает звонок канцлера Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Отмечается, что в последний раз политики общались по телефону во время выборов в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого кабмина.
Напомним, ранее Лукашенко во время встречи с рабочими Минского завода колёсных тягачей заявил, что ему накануне звонила Меркель с просьбой поговорить.
Политолог объяснила, почему Лукашенко прилетел к бастующим рабочим на вертолётеПо её мнению, в ситуации с перевыборами белорусский лидер "будет гнуть свою линию до конца".
Ранее Ангела Меркель говорила о желании обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Она связалась с президентом Литвы, которого поблагодарила за помощь, оказанную Светлане Тихановской. По информации официального сайта Гитанаса Науседы, лидеры двух государств обсудили введение санкций против республики и возможность спонсирования белорусского "гражданского общества".