Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Германии заявили, что переговоров между Меркель и Лукашенко не проводилось со дней выборов в Белоруссии

Ранее белорусский лидер во время встречи с бастующими рабочими сказал, что немецкий канцлер звонила ему с просьбой поговорить.

339
Post cover

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Правительство Германии отрицает звонок канцлера Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Отмечается, что в последний раз политики общались по телефону во время выборов в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого кабмина.

Напомним, ранее Лукашенко во время встречи с рабочими Минского завода колёсных тягачей заявил, что ему накануне звонила Меркель с просьбой поговорить.

Политолог объяснила, почему Лукашенко прилетел к бастующим рабочим на вертолёте

По её мнению, в ситуации с перевыборами белорусский лидер "будет гнуть свою линию до конца".

Ранее Ангела Меркель говорила о желании обсудить ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Она связалась с президентом Литвы, которого поблагодарила за помощь, оказанную Светлане Тихановской. По информации официального сайта Гитанаса Науседы, лидеры двух государств обсудили введение санкций против республики и возможность спонсирования белорусского "гражданского общества".

Выбор редакции

Loading...