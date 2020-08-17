Политолог объяснила, почему Лукашенко прилетел к бастующим рабочим на вертолёте

Забастовки не пугают президента Белоруссии Александра Лукашенко. На встречу с рабочими Минского завода колёсных тягачей (МКЗТ) политик прилетел на вертолёте, чтобы не раздражать протестующих автомобильным кортежем. Такое мнение выразила политолог Наталия Елисеева.
— Лукашенко сейчас показывает, что происходящее его не пугает, что он к этому относится абсолютно спокойно и, я бы сказала, даже смотрит сквозь пальцы: ну бастуете и бастуйте, что вы мне сделаете? — цитирует эксперта телеканал "360".
По мнению политолога, использование кортежа вызвало бы у протестующих дополнительный негатив. С этой точки зрения выбор вертолёта был наиболее оправдан. Кроме того, по воздуху передвигаться быстрее и безопаснее.
"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочимиВ понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".
Также Елисеева оценила возможность повторных выборов в Белоруссии. Она считает, что Лукашенко "будет гнуть свою линию до конца", ведь перевыборы станут для него признанием неправоты.
Как уже сообщал Лайф, на МЗКТ Лукашенко прилетел на вертолёте. Он заявил бастующим рабочим предприятия, что, "пока они его не убьют, других выборов не будет". После выступления белорусский президент на повышенных тонах поспорил с одним из протестующих.