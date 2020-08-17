Лукашенко считает, что следующий президент Белоруссии не продержится на посту и трёх лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что следующий лидер страны продержится на своём посту только два-три года.
— "Уходи, уходи!" — не вопрос. Я наработался. Я ухожу. Я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года, — сказал Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ), трансляцию которого вёл телеканал "Беларусь 1".
Он добавил, что в политике действуют другие законы. Лукашенко предложил рабочим идти в политику, но предупредил, что там президент "не будет гладить их по плечу".
"Ни шага назад". Шахтёры "Беларуськалия" объявили о забастовкеОни намерены приходить, но не работать, пока руководство республики не удовлетворит их требования.
Напомним, митинги в Белоруссии продолжаются уже вторую неделю. Граждане республики выступают против официальных результатов президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, однако белорусская оппозиция, Европарламент и США отказались признать его победу.