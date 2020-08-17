Лукашенко считает, что следующий президент Белоруссии не продержится на посту и трёх лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что следующий лидер страны продержится на своём посту только два-три года.

— "Уходи, уходи!" — не вопрос. Я наработался. Я ухожу. Я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года, — сказал Лукашенко во время визита на Минский автомобильный завод (МАЗ), трансляцию которого вёл телеканал "Беларусь 1".

Он добавил, что в политике действуют другие законы. Лукашенко предложил рабочим идти в политику, но предупредил, что там президент "не будет гладить их по плечу".