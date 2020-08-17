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Сочувствующие белорусам москвичи вновь собрались у посольства — видео

Отмечается, что на акции присутствовала в основном молодёжь.

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Видео © VK / Москва с огоньком| Новости Москвы

У Посольства Белоруссии в Москве прошла очередная, девятая по счёту, акция в поддержку протестующих против переизбрания Александра Лукашенко. К вечеру на улице Маросейке собралось около 170 человек, передаёт РИА "Новости".

Отмечается, что на митинге присутствовала в основном молодёжь, юноши и девушки принесли с собой бело-красные флаги, цветы и свечи, пели песни. Им не помешал даже начавшийся дождь.

Люди молятся. В Москве у Посольства Белоруссии проходит очередная акция — видео

Пришедшие стоят на тротуаре с цветами и воздушными шарами.

Полиция напоминала демонстрантам о необходимости соблюдения правил порядка и не позволяла подолгу задерживаться возле здания дипмиссии. Около 21:00 участники акции начали расходиться.

Сочувствующие протестующим в Белоруссии несколько дней собираются у посольства в Москве. Ранее к зданию белорусской дипмиссии в Москве вышла актриса Саша Бортич. Она отметила, что "кто-то засиделся и ему пора".

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