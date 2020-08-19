Горбачёв сравнил себя с Лукашенко и назвал его ошибку

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв выразил мнение, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился к рабочим различных предприятий республики за поддержкой.
— Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно, — приводит слова Горбачёва "Комсомольская правда".
"Никогда не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал". Главное из выступления Лукашенко перед рабочимиВ понедельник Лукашенко прибыл на МЗКТ в связи с новостью о забастовках на производстве. На встрече с рабочими он дал понять, что не готов на компромиссы и провести новые выборы не позволит. Покидать территорию завода политику пришлось под свист и крики "Позор!" и "Уходи!".
Политик напомнил, что тоже обращался к трудящимся Советского Союза за поддержкой, однако необходимого результата не добился.
— Свалить на рабочих — это я не склонен, — отметил Горбачёв.
Бывший советский лидер добавил, что оставил пост президента страны, чтобы "избежать раскола и внутренней войны". Он считает, что в целом добился того, чего хотел.
В 2020 году исполняется 29 лет с создания Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), существовавшему с 18 по 21 августа 1991 года.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.