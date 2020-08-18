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Цепкало отвёл Тихановской роль переходного президента Белоруссии

Политик заявил, что не слышал предложений Александра Лукашенко о пересчёте голосов.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объяснил роль Светланы Тихановской в разрешении политического кризиса в республике.

Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с конституцией, приводит слова политика РИА "Новости".

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Вероника Цепкало заявила, что власть использует "грязные и мерзкие методы давления" на своих оппонентов.

Цепкало добавил, что не сомневается в победе Тихановской на выборах и считает её единственным легитимным президентом Белоруссии.

Экс-кандидат также заявил, что никогда не слышал предложения белорусского лидера Александра Лукашенко пересчитать голоса. Он отметил, что, возможно, кому-то это было сказано, но не ему лично.

Ранее стало известно, что штаб экс-кандидата Виктора Бабарико обратился к послам ЕС и России и прокомментировал своё видение ситуации в Белоруссии.

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